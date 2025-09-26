Алькарас пропустил тренировку из-за травмы голеностопа, полученной в первом круге в Токио (Marca)

В пятницу Карлос Алькарас не вышел на тренировку в Токио, пишет Marca.

Напомним, испанец травмировался в первом сете матча с Себастьяном Баесом . Во время медицинского тайм-аута ему наложили компрессионный бинт на левую лодыжку. В итоге Алькарас смог доиграть встречу и победить со счетом 6:4, 6:2.

По информации издания, первая ракетка мира до сих пор испытывает дискомфорт и решил дать себе отдых. Он находится под наблюдением своего физиотерапевта Хуанхо Морено.

Решение о том, выйдет ли Алькарас на корт против Зизу Бергса , будет принято завтра.

