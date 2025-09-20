Александрова о финале против Швентек в Сеуле: «Еще одна победа здесь стала бы потрясающим достижением, но завтрашний матч будет очень сложным»

Екатерина Александрова поделилась ожиданиями от финала против Иги Швентек.

Завтра россиянка второй раз сыграет в финале турнира в Сеуле. В 2022 году она победила Алену Остапенко (7:6(4), 6:0) и завоевала титул.

«Рада снова оказаться в финале в Сеуле. Еще одна победа здесь стала бы потрясающим достижением, но завтрашний матч будет очень сложным. Финал – всегда особенная игра, поэтому просто выйду на корт, постараюсь сделать все возможное. Посмотрим, что из этого выйдет».