Александрова о финале против Швентек в Сеуле: «Еще одна победа здесь стала бы потрясающим достижением, но завтрашний матч будет очень сложным»
Екатерина Александрова поделилась ожиданиями от финала против Иги Швентек.
Завтра россиянка второй раз сыграет в финале турнира в Сеуле. В 2022 году она победила Алену Остапенко (7:6(4), 6:0) и завоевала титул.
«Рада снова оказаться в финале в Сеуле. Еще одна победа здесь стала бы потрясающим достижением, но завтрашний матч будет очень сложным. Финал – всегда особенная игра, поэтому просто выйду на корт, постараюсь сделать все возможное. Посмотрим, что из этого выйдет».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wtatennis.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости