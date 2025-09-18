Губерниев о том, что Путин наградил медалями Андрееву и Шнайдер: «А как поживают квасные пупсики, которые были против нашего участия в замечательной Олимпиаде в Париже?»
Дмитрий Губерниев высказался о награждении Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.
Напомним, ранее Владимир Путин присвоил россиянкам медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
«Интересно, а как поживают квасные пупсики, которые были против нашего участия в замечательной Олимпиаде в Париже??? Как всякие дырки от бублика отреагируют на блестящее решение Путина???», – написал Губерниев в телеграм-канале.
Андреева и Шнайдер выиграли серебро на Олимпиаде-2024 – единственную медаль российских спортсменов.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
