Чэнду (ATP). Музетти и Дардери начнут со 2-го круга, Атман сыграет с Прижмичем
Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Чэнду, который начнется 17 сентября.
Лоренцо Музетти (1), Лучано Дардери (2), Тэллон Грикспор (3) и Брэндон Накашима (4) начнут со второго круга.
На Музетти выйдет полуфиналист «Мастерса» в Цинциннати Теренс Атман или Дино Прижмич, на Дардери – Джордан Томпсон или квалифаер.
В первом круге Гаэль Монфис встретится с Александром Шевченко, Джованни Мпетши Перрикар (6) – с Филипом Мизоличем.
Полностью сетка здесь.
