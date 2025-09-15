0

Чэнду (ATP). Музетти и Дардери начнут со 2-го круга, Атман сыграет с Прижмичем

Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Чэнду, который начнется 17 сентября.

Лоренцо Музетти (1), Лучано Дардери (2), Тэллон Грикспор (3) и Брэндон Накашима (4) начнут со второго круга.

На Музетти выйдет полуфиналист «Мастерса» в Цинциннати Теренс Атман или Дино Прижмич, на Дардери – Джордан Томпсон или квалифаер.

В первом круге Гаэль Монфис встретится с Александром Шевченко, Джованни Мпетши Перрикар (6) – с Филипом Мизоличем.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
