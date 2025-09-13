Сеул (WTA). Александрова и Швентек начнут со второго круга, Шнайдер сыграет с квалифаером
Опубликована сетка турнира WTA 500 в Сеуле, который пройдет на следующей неделе.
Екатерина Александрова (2) стартует матчем с Лоис Буассон или Ку Ену, Ига Швентек (1) сыграет с Чжу Линь или Сораной Кырстей.
Диана Шнайдер (5) в первом круге встретится с квалифаером, Эмма Радукану (8, WC) – с Жаклин Кристиан.
Полная сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
