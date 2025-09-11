Муратоглу о том, что говорил Серене сбросить вес: «У нас было несколько споров по этому поводу. Она думала, что я ее осуждаю – но вес влиял на ее движение на корте»

Патрик Муратоглу рассказал, что просил Серену Уильямс сбросить вес.

Он тренировал ее с 2012-го по 2022-й.

Ранее экс-первая ракетка мира рассказала , что похудела на 14 килограммов с помощью препарата на основе ГПП-1 – гормона, регулирующего аппетит.

– В одном из интервью Серена сказала, что ваше строгое отношение к ее весу повлияло на ее решение выбрать путь похудения через препараты. Что вы об этом помните?

– О, я хорошо это помню. Это было после ее беременности – не сразу после, я знаю, что такие вещи требуют времени. Я сказал ей, что это не комментарий касательно ее внешности. Это не мое дело. Но теннис – тот спорт, где ты не можешь себе позволить себе лишний вес.

Во-первых, нагрузка на суставы и все остальное становится настолько большой, что шансы [получить травму] возрастают. Во-вторых, это спорт, где ты все время быстро меняешь направление. Даже один лишний килограмм – это много. Ты бежишь на полной скорости в одном направлении с лишним килограммом, а потом тебе надо резко остановиться и бежать обратно – на этом теряется время, а это критично. Просто посмотрите на лучших игроков мира – [Карлоса] Алькараса, [Янника] Синнера, [Новака] Джоковича. Подумайте о том, как они двигаются на корте. Вес влиял на ее движение.

В случае Серены она была старше – поэтому, конечно, тело не вернется к прежней форме так же легко, а риск травмы еще выше. У нас было несколько споров по этому поводу. Я помню, ей не нравилось, когда я это говорил, потому что она думала, что я ее осуждаю. Но я продолжал говорить: «Мне все равно на твой внешний вид. Это не моя работа. Моя работа – твой теннис». Если ты хочешь вернуться на вершину и войти в историю, тогда мы должны быть максимально эффективны на всех уровнях – включая этот, который я считал ключевым, – заявил Муратоглу в интервью The Guardian.

