  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Муратоглу о том, что говорил Серене сбросить вес: «У нас было несколько споров по этому поводу. Она думала, что я ее осуждаю – но вес влиял на ее движение на корте»
0

Муратоглу о том, что говорил Серене сбросить вес: «У нас было несколько споров по этому поводу. Она думала, что я ее осуждаю – но вес влиял на ее движение на корте»

Патрик Муратоглу рассказал, что просил Серену Уильямс сбросить вес.

Он тренировал ее с 2012-го по 2022-й.

Ранее экс-первая ракетка мира рассказала, что похудела на 14 килограммов с помощью препарата на основе ГПП-1 – гормона, регулирующего аппетит.

– В одном из интервью Серена сказала, что ваше строгое отношение к ее весу повлияло на ее решение выбрать путь похудения через препараты. Что вы об этом помните?

– О, я хорошо это помню. Это было после ее беременности – не сразу после, я знаю, что такие вещи требуют времени. Я сказал ей, что это не комментарий касательно ее внешности. Это не мое дело. Но теннис – тот спорт, где ты не можешь себе позволить себе лишний вес.

Во-первых, нагрузка на суставы и все остальное становится настолько большой, что шансы [получить травму] возрастают. Во-вторых, это спорт, где ты все время быстро меняешь направление. Даже один лишний килограмм – это много. Ты бежишь на полной скорости в одном направлении с лишним килограммом, а потом тебе надо резко остановиться и бежать обратно – на этом теряется время, а это критично. Просто посмотрите на лучших игроков мира – [Карлоса] Алькараса, [Янника] Синнера, [Новака] Джоковича. Подумайте о том, как они двигаются на корте. Вес влиял на ее движение.

В случае Серены она была старше – поэтому, конечно, тело не вернется к прежней форме так же легко, а риск травмы еще выше. У нас было несколько споров по этому поводу. Я помню, ей не нравилось, когда я это говорил, потому что она думала, что я ее осуждаю. Но я продолжал говорить: «Мне все равно на твой внешний вид. Это не моя работа. Моя работа – твой теннис». Если ты хочешь вернуться на вершину и войти в историю, тогда мы должны быть максимально эффективны на всех уровнях – включая этот, который я считал ключевым, – заявил Муратоглу в интервью The Guardian.

Серена и правда сбросила 14 кг на препарате типа «Оземпика». Рассказала об этом ради денег

Опубликовано: Алёна Майорова
logoATP
logoПатрик Муратоглу
logoСерена Уильямс
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рууд станет отцом – у него родится дочь
18 минут назадФото
Сан-Паулу (WTA). Дженгиз играет с Сарасуа, Сьерра, Эала, Джонс, Тьен вышли в 1/4 финала
1сегодня, 18:16Live
Муратоглу о превосходстве Алькараса и Синнера: «Когда Надаль и Федерер были на вершине, ситуация была такой же. Но появился Джокович»
5сегодня, 17:49
Арина Соболенко: «Я думаю, ATP отменит «Битву полов». Подумают: «Пусть сыграет Синнер или Карлос Алькарас – но не Кириос»
4сегодня, 17:13
Соболенко о том, как переживала смерть отца: «Я очень много плакала, когда меня никто не видел. Только во время тренировок получалось об этом не думать»
1сегодня, 16:25
За 15 личных встреч Алькарас выиграл всего на 6 очков больше, чем Синнер
7сегодня, 15:26
Циципас о травме спины: «Тревога и стресс сыграли роль в ее возвращении. Перед первым кругом US Open я чувствовал себя замечательно»
2сегодня, 14:34
Циципас об инопланетянах: «У динозавров не было Spotify, мемов и латте на овсяном молоке... Надеюсь, они подумают об этом, прежде чем нанести удар»
10сегодня, 13:53
Вавринка о том, что играет на «Челленджере» якобы из-за долгов: «Не уверен, что призовые с «Челленджера» способны покрыть хоть какие-то долги🤣»
6сегодня, 13:12
Рыбакина о борьбе за попадание на итоговый: «Сейчас в лайв-рейтинге я как раз на восьмом месте. Осталось еще несколько турниров – есть возможность закрепиться»
2сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото