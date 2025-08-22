  • Спортс
  • Серена о том, что похудела на препарате ГПП-1: «Что бы я ни делала, не могла вернуться к нужному весу. Теперь у меня много энергии»
14

Серена Уильямс рассказала, как ей удалось похудеть на 14 килограммов.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» сообщила, что смогла сбросить вес с помощью препарата на основе ГПП-1 – гормона, регулирующего аппетит.

«Что бы я ни делала, я не могла вернуться к нужному весу. Это безумие, потому что раньше со мной такого не случалось. Я усердно работала, правильно питалась, но не могла достичь того веса, к которому стремилась. В карьере я никогда не искала легких путей и всегда усердно работала. Я знаю, что нужно делать, чтобы быть лучшей. Поэтому было крайне неприятно делать все то же самое и не видеть никаких изменений – ни на весах, ни во внешнем виде.

После использования препарата я похудела более чем на 14 килограммов и была невероятно рада этому результату. Я стала активнее, суставы почти не болят, даже простые движения даются легче. Теперь у меня много энергии, и это потрясающе».

Также Серена высказалась о давлении общества из-за лишнего веса.

«Женщины всегда сталкиваются с критикой своего тела, и я тоже это проходила. Я всегда была уверена в себе и никогда не чувствовала давления. Просто понимала, что моему телу тяжело с лишним весом после родов (Серена родила родила вторую дочь в 2023 году – Спортс’’).

Я жила на глазах у публики, и миллионы людей обсуждали мое тело. Поэтому я хочу научить своих дочерей быть уверенными в себе в любом виде. Я смотрю на старые фото – будь я стройнее или пышнее, я всегда выглядела классно. Главное – любить себя», – сказала Уильямс в интервью People.

Серена и правда сбросила 14 кг на препарате типа «Оземпика». Рассказала об этом ради денег

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: people.com
