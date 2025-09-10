Алькарас, Тиафу, Анисимова и Радукану сыграют на выставочном турнире в Ньюарке

7 декабря в Ньюарке состоится выставочный турнир.

На мероприятии запланированы два матча:

● Карлос Алькарас – Фрэнсис Тиафу ;

● Эмма Радукану – Аманда Анисимова .

Теннисный турнир под названием A Racquet at The Rock впервые пройдет на арене Prudential Center, которую болельщики часто называют The Rock («Скала») из-за логотипа компании Prudential Financial, владеющей правами на название.

