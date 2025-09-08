Томлянович расплакалась после отказа в Сан-Паулу. Она травмировала колено, из-за повреждения которого не выступала 9 месяцев в 2023-м
Айла Томлянович не смогла продолжить встречу первого круга на турнире в Сан-Паулу.
Она снялась с матча против 411-ракетки мира Виктории Родригес из-за травмы левого колена – 4:6, 2:4, отказ.
В 2023 году Томлянович перенесла операцию на колене, из-за которой не выступала девять месяцев. В 2024-м австралийка получила повреждение второй раз в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
