Музетти после выхода в четвертьфинал US Open: «Честно говоря, последний месяц был ужасным. В теннисе так бывает – постоянно взлеты и падения»
Лоренцо Музетти высказался о выходе в четвертьфинал US Open.
Он обыграл Хауме Муньяра 6:3, 6:0, 6:1 и третий раз в карьере вышел в 1/4 «Большого шлема».
«Сейчас меня переполняют эмоции. Честно говоря, последний месяц был ужасным (Музетти после «Ролан Гаррос» проиграл пять матчей из шести – Спортс’’). Я сильно переживал из-за своей игры и результатов: трижды проиграл тяжелые матчи, хотя имел много шансов. В теннисе так бывает – постоянно взлеты и падения, и главное в такие моменты – сохранять ясность в голове. Именно это я и старался делать последние пару недель. Я очень горжусь собой и хочу поблагодарить всю команду, которая поддерживала меня в этот непростой период», – сказал Музетти в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
