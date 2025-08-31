Муньяру не понравились стоны Бергса во время матча на US Open
Хауме Муньяр и Зизу Бергс на повышенных тонах поговорили после матча на US Open.
Испанец обыграл Бергса 6:1, 6:4, 6:4 и впервые вышел в четвертый круг «Большого шлема». После матча он обвинял бельгийца в том, что тот слишком протяжно стонет.
«Оказалось, что ему не понравились мои стоны во время розыгрышей. Я об этом даже не подозревал. Я сразу сказал: «Это никак не связано с тобой», – сказал Бергс на пресс-конференции.
Позже Муньяр признался, что звуки Бергса раздражали его два-три раза по ходу матча: «Он сказал, что это было не специально, так что не о чем тут говорить».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
