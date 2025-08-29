Мирра Андреева: «Энди Маррей стареет как хорошее вино»

Мирра Андреева сказала, что Энди Маррей «стареет как хорошее вино».

18-летняя россиянка поговорила с Айлой Томлянович.

– У нас с тобой был один краш в подростковом возрасте.

– Роджер [Федерер]?

– Нет. Ты называла кого-то, кто «в жизни даже лучше».

– А, Энди!

– Да. Энди был моим крашем, когда мне было 13-14 лет. И когда ты сказала об этом, я подумала: «Мирра в теме, она понимает» (Мирра смеется). Как вы взаимодействовали после того как ты объявила о... своей любви?

– Я сделала это на камеру, и я никогда не думала, что он услышит хотя бы одно из этих интервью. Я никогда не думала, что это завирусится. Я посчитала, что я просто могу сказать так, как я думаю. Так что я сказала, все разлетелось. И после этого я старалась сохранять дистанцию. Когда я его видела, то отходила, ждала минут 10, и если он уходил, то шла дальше. Потому что я так стеснялась, что все об этом знали и что они были немного этим одержимы (улыбается).

Но мне кажется, что он стареет как хорошее вино. Потому что я смотрю на него сейчас и думаю: о да... Он выглядит очень, очень здорово. И сейчас он играет в гольф...

– О, ты следишь за его жизнью и знаешь, чем он занимается, окей (улыбается).

– Окей, я снова выкопала себе яму. Все в порядке (смеется).