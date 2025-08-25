Самсонова пятый раз подряд вышла во второй круг US Open
20-я ракетка мира Людмила Самсонова прошла во второй круг US Open.
Она обыграла Юэ Юань – 2:6, 6:4, 6:4.
Россиянка пятый раз подряд вышла во второй круг US Open. Последний раз она проигрывала на этой стадии турнира в 2020 году.
Самсонова одержала 42-ю победу на турнирах «Большого шлема». Теперь ее баланс – 42:25.
В следующем раунде она сыграет с Присциллой Хон.
Где Медведев будет в следующем году?5254 голоса
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости