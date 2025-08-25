Самсонова пятый раз подряд вышла во второй круг US Open

20-я ракетка мира Людмила Самсонова прошла во второй круг US Open.

Она обыграла Юэ Юань – 2:6, 6:4, 6:4.

Россиянка пятый раз подряд вышла во второй круг US Open. Последний раз она проигрывала на этой стадии турнира в 2020 году.

Самсонова одержала 42-ю победу на турнирах «Большого шлема». Теперь ее баланс – 42:25.

В следующем раунде она сыграет с Присциллой Хон .