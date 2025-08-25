US Open лишил аккредитации фотографа, спровоцировавшего остановку игры Медведева и Бонзи

Фотографа, вышедшего на корт во время матча Медведева, лишили аккредитации.

По информации Бена Ротенберга, фотокорреспондента, который спровоцировал остановку матча первого круга US Open между Даниилом Медведевым и Бенжаменом Бонзи, лишили аккредитации.

Инцидент произошел в третьем сете, когда Медведев уступал 3:6, 5:7, 4:5, а у Бонзи был матчбол. Француз подал первый мяч в сетку, а фотограф, который решил, что игра завершена, выбежал на корт.

Судья на вышке Грег Алленсворт из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу. Это предусмотрено правилами – в случае помехи (которой и считается выход на корт постороннего лица) розыгрыш нужно переиграть с первой подачи. Решение судьи вызвало недовольство Медведева. Он начал спорить с Алленсвортом и заводить болельщиков на трибунах. Пауза растянулась на шесть минут.

В итоге француз ошибся на матчболе, а потом проиграл свою подачу. Однако матч все равно закончился победой Бонзи со счетом 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4.