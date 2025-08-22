Корда снялся с турнира в Уинстон-Сейлеме перед матчем с Фучовичем
Себастьян Корда снялся с турнира в Уинстон-Сейлеме из-за болезни.
Сегодня в полуфинале он должен был сыграть с Мартоном Фучовичем.
Таким образом, венгр без борьбы вышел в финал. Он впервые в сезоне и четвертый раз в карьере сыграет на этой стадии турнира.
За титул Фучович поборется с победителем матча Джованни Мпетши Перрикар – Бу Юнчаокете/Ботик ван де Зандшульп.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @edgeAIapp
