Медведев о победе на US Open-2021: «Я отлично играл с первого до последнего матча, практически без спадов»

Даниил Медведев в преддверии US Open вспомнил о своей победе в 2021 году.

В финале Медведев обыграл Новака Джоковича – 6:4, 6:4, 6:4.

«Наверное, у меня были турниры, где я хорошо играл от начала и до конца, но этот [выделяется], особенно среди «Больших шлемов». Я отлично играл с первого до последнего матча, практически без спадов. Это было нечто особенное, и я отдал только один сет – Ботику [ван де Зандшульпу], который играл просто невероятно в тот день.

Было весело, воспоминания потрясающие. Если нужно, я до сих пор могу вспомнить некоторые удары и матчи», – сказал Медведев в видео для YouTube-канала Tecnifibre.

Также россиянин высказался о конфликте с болельщиками в 2019-м.

«В 2019 году была неприятная ситуация с американскими болельщиками, и меня три матча подряд освистывали. Это было безумие, так как меня больше никогда не освистывали 10 тысяч человек. Все потому, что оператор решил подогреть атмосферу и показал на большом экране момент, которого никто не видел. Я тогда показал средний палец.

А в конце концов это превратилось в отличный момент, историю и воспоминание. Потом я сказал: «Ребята, я ошибся, но попробую искупить вину». И теперь меня, наверное, нигде так не поддерживают, как в Нью-Йорке.

По-моему, довольно скоро, буквально спустя пару кругов, мне сказали: «Знаешь, мы в Нью-Йорке такие». Если ты там встанешь не в тот ряд на машине, парень тебе сразу покажет все что угодно. И в какой-то момент они подумали: «Да он наш парень, нью-йоркский (смеется) », – сказал Медведев в интервью Tecnifibre.

Медведев и трибуны US Open – это любовь или ненависть?