Андрей Чесноков: «Обычно Медведев хорошо играет на американских турнирах, но в этом году это провал»

Андрей Чесноков оценил игру Даниила Медведева по ходу американской серии.

В Вашингтоне Медведев дошел до четвертьфинала, в Торонто – до третьего круга, а в Цинциннати проиграл в первом же матче.

«Обычно Медведев хорошо играет на американских турнирах, но то, что он показывал в этом году, – это провал. Трудно сказать, с чем это связано, весь год у него результатов нет. Сейчас тяжело узнать Медведева, раньше он играл очень цепко, грамотно, хорошо подавал, сейчас ничего и близко нет. Посмотрим, как он сыграет на US Open», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев стартует на US Open матчем с Бенжаменом Бонзи . Француз в этом сезоне обыграл его в первом круге «Уимблдона ».

