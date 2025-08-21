Андрей Чесноков: «Обычно Медведев хорошо играет на американских турнирах, но в этом году это провал»
Андрей Чесноков оценил игру Даниила Медведева по ходу американской серии.
В Вашингтоне Медведев дошел до четвертьфинала, в Торонто – до третьего круга, а в Цинциннати проиграл в первом же матче.
«Обычно Медведев хорошо играет на американских турнирах, но то, что он показывал в этом году, – это провал. Трудно сказать, с чем это связано, весь год у него результатов нет. Сейчас тяжело узнать Медведева, раньше он играл очень цепко, грамотно, хорошо подавал, сейчас ничего и близко нет. Посмотрим, как он сыграет на US Open», – цитирует Чеснокова ТАСС.
Медведев стартует на US Open матчем с Бенжаменом Бонзи. Француз в этом сезоне обыграл его в первом круге «Уимблдона».
У Мирры ясный путь в 1/2, Джокович попал на убийцу гигантов. Итоги жеребьевки US Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости