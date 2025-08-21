Кириос снялся с US Open

Экс-13-я ракетка мира Ник Кириос не сыграет на US Open.

В основной сетке его заменит лаки-лузер.

Это третий турнир «Большого шлема» подряд, который пропустит австралиец. Последний раз Кириос играл на Australian Open -2025, где уступил в первом круге Джейкобу Фернли – 6:7(3), 3:6, 6:7(2). В целом, он пропустил 11 из последних 12 турниров «Большого шлема» с 2023 года.

US Open-2025 пройдет с 24 августа по 7 сентября.