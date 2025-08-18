  • Спортс
Паолини о финале против Швентек в Цинциннати: «Постараюсь выложиться на максимум. Мы будем сражаться»

Жасмин Паолини прокомментировала победу в полуфинале тысячника в Цинциннати.

Девятая ракетка мира обыграла Веронику Кудерметову – 6:3, 6:7(2), 6:3.

«Я вела 5:3 во втором сете, все было под контролем. Я чувствовала себя спокойно и уверенно. Когда впервые возник риск проиграть свою подачу, я занервничала и в итоге уступила сет на тай-брейке. Тогда я сказала себе, что нужно продолжать бороться, и в третьем сете сделала все, чтобы победить».

Также итальянка высказалась о финальном матче против Иги Швентек. Полька ведет 5:0 в личных встречах.

«Играть с Игой всегда тяжело. Она великолепно защищается, хорошо подает. Но я постараюсь выложиться на максимум и показать тот уровень, который помог мне дойти до финала. Мне нравятся условия для игры в Цинциннати, надеюсь, получится хороший матч. Мы будем сражаться. И, конечно, хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этой неделе. Я это чувствую», – сказала Паолини в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
