Швентек ведет у Паолини 5:0 в личке перед финалом в Цинциннати
Ига Швентек сыграет с Жасмин Паолини в финале тысячника в Цинциннати.
Они встретятся шестой раз. Полька ведет 5:0 в личных встречах и 10:1 по сетам.
Все встречи:
2025, Бад Хомбург, трава, полуфинал – Швентек, 6:1, 6:3;
2024, Кубок Билли Джин Кинг, хард, полуфинал – Швентек, 3:6, 6:4, 6:4;
2024, «Ролан Гаррос», грунт, финал – Швентек, 6:2, 6:1;
2022, US Open, хард, первый круг – Швентек, 6:3, 6:0;
2018, Прага, грунт, первый круг – Швентек, 6:2, 6:1.
