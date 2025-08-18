Швентек ведет у Паолини 5:0 в личке перед финалом в Цинциннати

Ига Швентек сыграет с Жасмин Паолини в финале тысячника в Цинциннати.

Они встретятся шестой раз. Полька ведет 5:0 в личных встречах и 10:1 по сетам. Все встречи: 2025, Бад Хомбург, трава, полуфинал – Швентек , 6:1, 6:3;

2024, Кубок Билли Джин Кинг, хард, полуфинал – Швентек, 3:6, 6:4, 6:4;

2024, «Ролан Гаррос », грунт, финал – Швентек, 6:2, 6:1;

2022, US Open , хард, первый круг – Швентек, 6:3, 6:0;

2018, Прага, грунт, первый круг – Швентек, 6:2, 6:1.