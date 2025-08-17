  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Монтеррей (WTA). Шнайдер может начать матчем против Рахимовой, Блинкова сыграет с Мертенс, Павлюченкова – с квалифаером
2

Монтеррей (WTA). Шнайдер может начать матчем против Рахимовой, Блинкова сыграет с Мертенс, Павлюченкова – с квалифаером

Стали известны результаты жеребьевки WTA 500 в Монтеррее.

Он пройдет с 18 по 23 августа.

Екатерина Александрова (2) начнет матчем против Айлы Томлянович или Ренаты Сарасуа, Диана Шнайдер (3) сыграет с Камиллой Рахимовой или Джессикой Бусас Манейро. Анастасия Павлюченкова (8) в первом круге встретится с квалифаером, Анна Блинкова – с Элизой Мертнес (5).

Первая сеяная Эмма Наварро стартует матчем против Алисии Паркс или квалифаера.

Полная сетка здесь.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoДиана Шнайдер
logoАйла Томлянович
logoЕкатерина Александрова
logoКамилла Рахимова
logoАнастасия Павлюченкова
logoДжессика Бусас Манейро
logoЭмма Наварро
logoРената Сарасуа
logoАнна Блинкова
logoWTA
logoAbierto GNP Seguros
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Стефанос Циципас: «Люди никогда не меняются по-настоящему. Они просто лучше прячут то, что вы не хотите видеть»
6 минут назад
Цинциннати (WTA). 1/2 финала. Кудерметова встретится с Паолини, Швентек – с Рыбакиной
430 минут назад
Уинстон-Сейлем (ATP). 1-й круг. Гоффен сыграет с Мартинесом, ван де Зандшульп – с Уолтером, Медьедович – с Риндеркнешем
36 минут назад
Хачанов выложил фото с Чимаевым
1сегодня, 10:01Фото
Синнер выиграл 26-й матч на харде подряд – такие победные серии были только у Большой четверки
14сегодня, 08:05
Алькарас о финале против Синнера: «Я готов принять этот вызов и взглянуть на то, что я сделал неправильно в последнем матче»
4сегодня, 07:46
Панова и Го вышли в финал тысячника в Цинциннати
3сегодня, 07:01
Синнер и Алькарас разыграют титул «Мастерса» в Цинциннати. Прервется одна из беспроигрышных серий
22сегодня, 06:49
Алькарас о полуфинале против Зверева в Цинциннати: «Внезапно ему начало становиться хуже, и я стал концентрироваться на том, как он себя чувствует»
4сегодня, 06:44Фото
Алькарас вышел в финал на седьмом турнире подряд
4сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото