Монтеррей (WTA). Шнайдер может начать матчем против Рахимовой, Блинкова сыграет с Мертенс, Павлюченкова – с квалифаером
Стали известны результаты жеребьевки WTA 500 в Монтеррее.
Он пройдет с 18 по 23 августа.
Екатерина Александрова (2) начнет матчем против Айлы Томлянович или Ренаты Сарасуа, Диана Шнайдер (3) сыграет с Камиллой Рахимовой или Джессикой Бусас Манейро. Анастасия Павлюченкова (8) в первом круге встретится с квалифаером, Анна Блинкова – с Элизой Мертнес (5).
Первая сеяная Эмма Наварро стартует матчем против Алисии Паркс или квалифаера.
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
