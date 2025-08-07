Хачанов вышел во второй финал «Мастерса» спустя 6 лет и 9 месяцев – это самый длинный промежуток между финалами
Карен Хачанов вышел в финал «Мастерса» спустя рекордное время.
В полуфинале в Торонто он ушел с матчбола и обыграл третью ракетку мира Александра Зверева (6:3, 4:6, 7:6(4)).
Россиянин сделал это через 6 лет и 276 дней – до этого он сыграл в финале «Мастерса» в Париже в 2018. Это самый длинный промежуток между двумя финалами «Мастерсов» с момента основания тура в 1990-м.
В финале в Торонто Хачанов сыграет с Беном Шелтоном.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
