Хачанов вышел во второй финал «Мастерса» спустя 6 лет и 9 месяцев – это самый длинный промежуток между финалами

Карен Хачанов вышел в финал «Мастерса» спустя рекордное время.

В полуфинале в Торонто он ушел с матчбола и обыграл третью ракетку мира Александра Зверева (6:3, 4:6, 7:6(4)).

Россиянин сделал это через 6 лет и 276 дней – до этого он сыграл в финале «Мастерса» в Париже в 2018. Это самый длинный промежуток между двумя финалами «Мастерсов» с момента основания тура в 1990-м.

В финале в Торонто Хачанов сыграет с Беном Шелтоном.

Смотрите финал «Мастерса» в Торонто на ВидеоСпортсе’’ совместно с BB Tennis и Кинопоиском