Таусон во втором матче подряд обыграла соперницу из топ-10

Клара Таусон вышла в полуфинал тысячника в Монреале.

Датчанка обыграла восьмую ракетку мира Мэдисон Киз – 6:1, 6:4.

Для Таусон это пятая победа над соперницей из топ-10 в карьере и вторая – на этом турнире. Ранее она прошла Игу Швентек .

Таусон второй раз в сезоне и карьере вышла в полуфинал тысячника – после турнира в Дубае, где она добралась до финала. В целом это седьмой полуфинал WTA в ее карьере и четвертый – в этом сезоне.

Дальше она сыграет с Наоми Осакой или Элиной Свитолиной .

По итогам турнира Таусон дебютирует в топ-15.