Таусон во втором матче подряд обыграла соперницу из топ-10
Клара Таусон вышла в полуфинал тысячника в Монреале.
Датчанка обыграла восьмую ракетку мира Мэдисон Киз – 6:1, 6:4.
Для Таусон это пятая победа над соперницей из топ-10 в карьере и вторая – на этом турнире. Ранее она прошла Игу Швентек.
Таусон второй раз в сезоне и карьере вышла в полуфинал тысячника – после турнира в Дубае, где она добралась до финала. В целом это седьмой полуфинал WTA в ее карьере и четвертый – в этом сезоне.
Дальше она сыграет с Наоми Осакой или Элиной Свитолиной.
По итогам турнира Таусон дебютирует в топ-15.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
