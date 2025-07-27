Гауфф о том, почему играет в Монреале: «Это тысячник и они обязательные»
Коко Гауфф рассказала, почему играет на турнире в Монреале.
«Одна из причин – это тысячник и они обязательные (смеется).
И это отличный турнир, я стараюсь такие не пропускать. Я американка, так что я недалеко от дома, поездка очень приятная.
Мне тут очень нравится, здесь отличная поддержка. И мне нравится, что каждый год идет ротация между Торонто и Монреалем. Поэтому подход к турниру всегда свежий, как будто все новое», – сказала Гауфф на пресс-конференции.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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