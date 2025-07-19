Ковачевич о второй подряд победе над Рублевым: «Когда ты уже обыгрывал кого-то, веришь, что можешь повторить»

Александар Ковачевич прокомментировал победу над Андреем Рублевым в Лос-Кабос.

Он обыграл десятую ракетку мира 3:6, 6:4, 6:4 и второй раз в сезоне и карьере вышел в финал ATP.

«Не буду скрывать: когда ты уже обыгрывал кого-то , веришь, что можешь повторить. В начале чувствовал себя не лучшим образом, но во втором и третьем сетах набрал ход. Немного повезло, но я горжусь тем, как боролся.

Каждый матч – это новый вызов. Я думал, как сыграть против него, но не стоит зацикливаться на прошлом – ни на хорошем, ни на плохом», – сказал Ковачевич после матча.