Ковачевич о второй подряд победе над Рублевым: «Когда ты уже обыгрывал кого-то, веришь, что можешь повторить»
Александар Ковачевич прокомментировал победу над Андреем Рублевым в Лос-Кабос.
Он обыграл десятую ракетку мира 3:6, 6:4, 6:4 и второй раз в сезоне и карьере вышел в финал ATP.
«Не буду скрывать: когда ты уже обыгрывал кого-то, веришь, что можешь повторить. В начале чувствовал себя не лучшим образом, но во втором и третьем сетах набрал ход. Немного повезло, но я горжусь тем, как боролся.
Каждый матч – это новый вызов. Я думал, как сыграть против него, но не стоит зацикливаться на прошлом – ни на хорошем, ни на плохом», – сказал Ковачевич после матча.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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