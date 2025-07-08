Фриц впервые вышел в полуфинал «Уимблдона»

Пятая ракетка мира Тэйлор Фриц вышел в полуфинал «Уимблдона».

Американец обыграл Карена Хачанова – 6:3, 6:4, 1:6, 7:6(4).

Фриц второй раз в карьере сыграет в полуфинале «Большого шлема», и впервые – на «Уимблдоне», где до этого он доходил до четвертьфинала в 2022-м и 2024-м. Ранее американец стал финалистом US Open-2024, это его лучший результат на «Больших шлемах».

В этом сезоне Фриц выиграл два титула, оба – на траве.

За выход в финал американец поборется с Карлосом Алькарасом или Кэмероном Норри.