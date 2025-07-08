Фриц впервые вышел в полуфинал «Уимблдона»
Пятая ракетка мира Тэйлор Фриц вышел в полуфинал «Уимблдона».
Американец обыграл Карена Хачанова – 6:3, 6:4, 1:6, 7:6(4).
Фриц второй раз в карьере сыграет в полуфинале «Большого шлема», и впервые – на «Уимблдоне», где до этого он доходил до четвертьфинала в 2022-м и 2024-м. Ранее американец стал финалистом US Open-2024, это его лучший результат на «Больших шлемах».
В этом сезоне Фриц выиграл два титула, оба – на траве.
За выход в финал американец поборется с Карлосом Алькарасом или Кэмероном Норри.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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