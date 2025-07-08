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Швентек – самая молодая теннисистка, вышедшая в 12 четвертьфиналов ТБШ с 2008 года

Ига Швентек второй раз в карьере вышла в четвертьфинал «Уимблдона».

В четвертом круге она обыграла Клару Таусон 6:4, 6:1.

24-летняя полька стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в 12 четвертьфиналов турниров «Большого шлема» с тех пор, как это удалось Марии Шараповой на Australian Open-2008.

За полуфинал Швентек сыграет с Людмилой Самсоновой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoМария Шарапова
logoИга Швентек
logoКлара Таусон
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