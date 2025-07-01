Паолини о том, что уступала сет и брейк Севастовой: «В тот момент думала: расслабься, это просто плохой день»

Жасмин Паолини прокомментировала камбэк в матче с Анастасией Севастовой.

На «Уимблдоне» она обыграла экс-11-ю ракетку мира 2:6, 6:3, 6:2. Во втором сете латвийка вела с брейком.

«Я старалась сохранять позитив. Повторяла себе: улыбайся, что бы ни происходило. Если дела идут плохо – расслабься, это просто плохой день. В тот момент я мыслила так: да, это не мой день, но мне выпала честь здесь играть. В худшем случае я проиграю теннисный матч. Поэтому нужно постараться улыбнуться, расслабиться.

Так мне удается меньше нервничать. Хотя сегодня найти эту улыбку было непросто, – сказала прошлогодняя финалистка на пресс-конференции.