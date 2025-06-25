Фриц о мечте взять «Шлем»: «Это единственная причина, по которой я продолжаю играть»

Тэйлор Фриц рассказал о мечте взять титул «Большого шлема».

В 27 лет Фриц впервые сыграл в финале «Шлема» – на US Open-2024 , где уступил Яннику Синнеру .

«Это единственная причина, по которой я продолжаю играть. Вероятно, я почувствую пустоту, если не добьюсь этого. Я буду вспоминать об этом всю жизнь, если не выиграю.

Это, возможно, мой лучший шанс завоевать титул [на «Уимблдоне»]. Не сказал бы, что у меня больше шансов на US Open. Я никогда не думал, что у меня будет неограниченное количество времени. Я всегда чувствовал, что должен добиться этого как можно скорее».