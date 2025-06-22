Медведев о том, что ни разу не проигрывал Бублику: «Когда мы говорим о финале, статистика личных встреч ничего не значит»

Даниил Медведев поделился настроем на финал пятисотника в Галле.

За титул он сыграет с Александром Бубликом, у которого ведет в личке 6:0.

«Когда мы говорим о финале, статистика личных встреч ничего не значит. Финалисты всегда в отличной форме, так что все сведется к тому, кто лучше справится с ключевыми моментами. Например, если говорить о Бублике, то он приехал после лучшего в карьере выступления на «Ролан Гаррос», а мы знаем, что грунт – не его любимое покрытие.

Так что [статистика личных встреч] не сильно повлияет на мой настрой. Завтра у меня не будет другого выбора, кроме как показать свой лучший теннис, если я хочу бороться за титул», – сказал Медведев после выхода в финал.

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