Медведев и Зверев сыграют в полуфинале в Галле. Россиянин ведет в личных встречах 12:7
Даниил Медведев и Александр Зверев сыграют в полуфинале в Галле.
Медведев ведет:
● на уровне ATP в целом – 12:7;
● на «Больших шлемах» – 1:0;
● в финалах – 2:1;
● в полуфиналах – 4:0.
Медведев победил в последних трех личных встречах. В последний раз в 2024-м в полуфинале Australian Open. В последних 15 личных встречах россиянин ведет 12:3.
Зверев и Медведев впервые сыграют на траве.
Источник: Спортс’‘
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