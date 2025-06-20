Медведев и Зверев сыграют в полуфинале в Галле. Россиянин ведет в личных встречах 12:7

Даниил Медведев и Александр Зверев сыграют в полуфинале в Галле.

Медведев ведет:

● на уровне ATP в целом – 12:7;

● на «Больших шлемах» – 1:0;

● в финалах – 2:1;

● в полуфиналах – 4:0.



Медведев победил в последних трех личных встречах. В последний раз в 2024-м в полуфинале Australian Open. В последних 15 личных встречах россиянин ведет 12:3.

Зверев и Медведев впервые сыграют на траве.