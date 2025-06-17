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Вондроушова обыграла соперницу из топ-10 впервые за 14 месяцев

Чемпионка «Уимблдона»-2023 Маркета Вондроушова прошла во второй круг турнира в Берлине.

В первом круге чешка в двух сетах обыграла чемпионку Australian Open Мэдисон Киз (7:5, 7:6).

Это ее первая победа над топ-10 с апреля 2024 года. Тогда Вондроушова обыграла Арину Соболенко в Штутгарте.

В августе прошлого года чешка перенесла операцию на левом плече. Она вернулась в тур в начале этого сезона и провела 12 матчей на шести турнирах.

Опубликовала: Лера Ли
Источник: Спортс’‘
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