Вондроушова обыграла соперницу из топ-10 впервые за 14 месяцев
Чемпионка «Уимблдона»-2023 Маркета Вондроушова прошла во второй круг турнира в Берлине.
В первом круге чешка в двух сетах обыграла чемпионку Australian Open Мэдисон Киз (7:5, 7:6).
Это ее первая победа над топ-10 с апреля 2024 года. Тогда Вондроушова обыграла Арину Соболенко в Штутгарте.
В августе прошлого года чешка перенесла операцию на левом плече. Она вернулась в тур в начале этого сезона и провела 12 матчей на шести турнирах.
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