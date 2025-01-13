Вондроушова снялась с Australian Open
Маркета Вондроушова не сыграет на Australian Open.
Чемпионка «Уимблдона»-2023 снялась перед матчем первого круга против Яны Фетт из-за травмы, полученной на турнире в Аделаиде.
Для Вондроушовой турнир в Аделаиде был первым за шесть месяцев. В конце августа она перенесла операцию на левом плече.
Опубликовал: Павел Ниткин
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