Вондроушова взяла перерыв в карьере из-за травмы плеча

Маркета Вондроушова объявила, что возьмет перерыв из-за травмы плеча.

В августе прошлого года чешка перенесла операцию на левом плече. Она вернулась в тур в начале этого сезона и провела восемь матчей на четырех турнира, пропустив Australian Open из-за травмы, полученной в Аделаиде.

«Я снова не играю, так как все еще борюсь с травмой плеча.

Это непросто, но впереди несколько месяцев интенсивных тренировок и реабилитации, чтобы восстановить руку.

Сейчас мои главные приоритеты — терпение и время, но я верю, что все это того стоит. Надеюсь, скоро вернусь на корт ❤️.

Спасибо всем за поддержку🫶🏻», – написала чешка.