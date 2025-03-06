Вондроушова взяла перерыв в карьере из-за травмы плеча
Маркета Вондроушова объявила, что возьмет перерыв из-за травмы плеча.
В августе прошлого года чешка перенесла операцию на левом плече. Она вернулась в тур в начале этого сезона и провела восемь матчей на четырех турнира, пропустив Australian Open из-за травмы, полученной в Аделаиде.
«Я снова не играю, так как все еще борюсь с травмой плеча.
Это непросто, но впереди несколько месяцев интенсивных тренировок и реабилитации, чтобы восстановить руку.
Сейчас мои главные приоритеты — терпение и время, но я верю, что все это того стоит. Надеюсь, скоро вернусь на корт ❤️.
Спасибо всем за поддержку🫶🏻», – написала чешка.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @marketavondrousova
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