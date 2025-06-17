Сегодня день рождения Винус Уильямс

Сегодня, 17 июня, экс-первой ракетке мира Винус Уильямс исполнилось 45 лет.

Винус – семикратная чемпионка «Больших шлемов». Она также четыре раза взяла золото на Олимпиаде – в одиночке в 2000-м, в паре – в 2000-м, в 2008-м и 2012-м. В паре она выиграла карьерный Большой шлем. Всего у американки 14 титулов парных «Больших шлемов», два титула она также выиграла в миксте. Винус – обладательница Кубка Федерации-1999.

Всего у американки 49 одиночных титулов – это 11-й результат в истории. Винус впервые возглавила рейтинг WTA в феврале 2002-го и провела в статусе №1 11 недель.