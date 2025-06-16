Рейтинг ATP. Фриц поднялся на три строчки, Шелтон дебютировал в топ-10, Диалло – в топ-50
Рейтинг ATP обновился по итогам первой недели травяного сезона.
Полуфиналист Штутгарта Бен Шелтон дебютировал в топ-10.
Габриэль Диалло, взявший дебютный титул в Хертогенбоше, дебютировал в топ-50.
Положение на 16 июня 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|10880
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8850
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|6500
|4 (7)
|Тэйлор Фриц (США)
|4735
|5 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|4630
|6 (4)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|4550
|7 (6)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|4470
|8 (8)
|Томми Пол (США)
|3470
|9 (9)
|Хольгер Руне (Дания)
|3440
|10 (12)
|Бен Шелтон (США)
|3170
|11 (11)
|Даниил Медведев (Россия)
|3140
|12 (10)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3085
|14 (15)
|Андрей Рублев (Россия)
|2920
|22 (24)
|Карен Хачанов (Россия)
|2050
|26 (23)
|Себастьян Корда (США)
|1855
|44 (55)
|Габриэль Диалло (Канада)
|1247
|49 (63)
|Зизу Бергс (Бельгия)
|1079
|73 (74)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|816
|75 (87)
|Рейлли Опелка (США)
|808
Опубликовал: Кирилл Куценко
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