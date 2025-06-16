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Рейтинг ATP. Фриц поднялся на три строчки, Шелтон дебютировал в топ-10, Диалло – в топ-50

Рейтинг ATP обновился по итогам первой недели травяного сезона.

Полуфиналист Штутгарта Бен Шелтон дебютировал в топ-10.

Габриэль Диалло, взявший дебютный титул в Хертогенбоше, дебютировал в топ-50.

PIF ATP Rankings

Положение на 16 июня 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 10880
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8850
3 (3) Александр Зверев (Германия) 6500
4 (7) Тэйлор Фриц (США) 4735
5 (5) Новак Джокович (Сербия) 4630
6 (4) Джек Дрэйпер (Великобритания) 4550
7 (6) Лоренцо Музетти (Италия) 4470
8 (8) Томми Пол (США) 3470
9 (9) Хольгер Руне (Дания) 3440
10 (12) Бен Шелтон (США) 3170
11 (11) Даниил Медведев (Россия) 3140
12 (10) Алекс де Минаур (Австралия) 3085
14 (15) Андрей Рублев (Россия) 2920
22 (24) Карен Хачанов (Россия) 2050
26 (23) Себастьян Корда (США) 1855
44 (55) Габриэль Диалло (Канада) 1247
49 (63) Зизу Бергс (Бельгия) 1079
73 (74) Роман Сафиуллин (Россия) 816
75 (87) Рейлли Опелка (США) 808
Опубликовал: Кирилл Куценко
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