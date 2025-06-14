Галле (ATP). Медведев в первом круге сыграет с Альтмайером, Хачанов – с Бергсом, Синнер и Рублев начнут матчами с квалифаерами
Опубликована сетка турнира ATP 500 в немецком Галле.
Под первым номером посеян действующий чемпион Янник Синнер. Ему в первом круге попался квалифаер. Александр Зверев (2) поборется с Маркосом Гироном.
Даниил Медведев (3) сыграет с Даниэлем Альтмайером (WC), Андрей Рублев (4) – с квалифаером.
Карен Хачанов (8) начнет выступление матчем с Зизу Бергсом.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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