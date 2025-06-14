Александрова упустила 11 матчболов в полуфинале Хертогенбоша против Мертенс

Екатерина Александрова не смогла выйти в финал в Хертогенбоше.

В полуфинале она уступила Элизе Мертенс 6:2, 6:7(7), 4:6.

Во втором сете россиянка упустила 11 матчболов: по пять при 5:4 и 6:5 и еще один на тай-брейке. В решающем сете она вела с брейком.

Бельгийка впервые вышла в финал на траве. В целом это будет ее 16-й финал WTA. Теперь у нее есть финалы на всех покрытиях.