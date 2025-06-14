Александрова упустила 11 матчболов в полуфинале Хертогенбоша против Мертенс
Екатерина Александрова не смогла выйти в финал в Хертогенбоше.
В полуфинале она уступила Элизе Мертенс 6:2, 6:7(7), 4:6.
Во втором сете россиянка упустила 11 матчболов: по пять при 5:4 и 6:5 и еще один на тай-брейке. В решающем сете она вела с брейком.
Бельгийка впервые вышла в финал на траве. В целом это будет ее 16-й финал WTA. Теперь у нее есть финалы на всех покрытиях.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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