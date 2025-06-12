Кузнецова о начале сотрудничества Шнайдер и Мартинеса: «Будем болеть и держать кулачки»

Кузнецова отреагировала на то, что ее бывший тренер появился в боксе Шнайдер.

Карлос Мартинес стал новым тренером Дианы Шнайдер .

«Поздравляю Диану Шнайдер с победой во втором круге турнира Queen’s Club в Англии и Карлоса Мартинеса с достойным дебютом и началом сотрудничества. В добрый и успешный путь!

А мы будем болеть и держать кулачки✊🏻», – написала Светлана Кузнецова в своем телеграм-канале.

Отметим, что Кузнецова работала с Мартинесом на протяжении пяти лет. Они расстались в июле 2018-го.