Кузнецова о начале сотрудничества Шнайдер и Мартинеса: «Будем болеть и держать кулачки»
Кузнецова отреагировала на то, что ее бывший тренер появился в боксе Шнайдер.
Карлос Мартинес стал новым тренером Дианы Шнайдер.
«Поздравляю Диану Шнайдер с победой во втором круге турнира Queen’s Club в Англии и Карлоса Мартинеса с достойным дебютом и началом сотрудничества. В добрый и успешный путь!
А мы будем болеть и держать кулачки✊🏻», – написала Светлана Кузнецова в своем телеграм-канале.
Отметим, что Кузнецова работала с Мартинесом на протяжении пяти лет. Они расстались в июле 2018-го.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
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