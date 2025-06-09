Моресмо о том, что игроки потребовали увеличить призовые: «Рада, что наконец начался прямой диалог»

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо поддержала обсуждения призовых на ТБШ.

Ранее представители ATP и WTA подписали и направили письмо организаторам турниров «Большого шлема» с требованием увеличить призовые .

«Я очень рада, что наконец начался прямой диалог. Говорю это как бывший игрок. Здесь нет посредников, у которых могут быть свои интересы, отличающиеся от интересов самих теннисистов.

Я считаю, что, когда есть открытое общение, все может развиваться в правильном направлении для всех сторон. Когда будут озвучены реальные цифры, я уверена, процесс пойдет в нужную сторону.

Главная цель – чтобы все двигалось в правильном направлении и, чтобы это пошло на пользу всем», – ответила Моресмо на вопрос на пресс-конференции после «Ролан Гаррос».