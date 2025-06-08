Финал «Ролан Гаррос»-2025 – второй по длительности финал «Большого шлема»

На «Ролан Гаррос»-2025 провели второй по длительности финал «Большого шлема».

Карлос Алькарас и Янник Синнер играли 5 часов 29 минут. Матч закончился победой испанца – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2). В Открытой эре длиннее был только финал Australian Open-2012, где за 5 часов 53 минуты Новак Джокович победил Рафаэля Надаля со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 6:7(5), 7:5.