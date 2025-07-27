Давидович-Фокина пятый раз обыграл соперника из топ-10 в 2025-м. Его обходят только Синнер и Алькарас

Алехандро Давидович-Фокина вошел в топ-3 этого сезона по победам над топ-10.

В Вашингтоне он победил двух игроков десятки (№4 Тэйлора Фрица и №8 Бена Шелтона ) – и у него уже пять побед над соперниками такого уровня в 2025-м. Он догнал Лоренцо Музетти .

Обходят их только Янник Синнер (7) и Карлос Алькарас (8).

За титул в Вашингтоне испанец сыграет с Алексом де Минауром .