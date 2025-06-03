Карлос Алькарас третий год подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».

Испанец обыграл Томми Пола – 6:0, 6:1, 6:4.

22-летний Алькарас – самый молодой мужчина с семью полуфиналами на турнирах «Большого шлема» после Рафаэля Надаля в 2008-м.

Алькарас выиграл 11-й матч подряд. У него 20 побед в 21 матче этого грунтового сезона, единственное поражение – от Хольгера Руне в финале в Барселоне.

Теперь действующий чемпион поборется с Лоренцо Музетти, которого победил в пяти из шести встреч на уровне ATP, в том числе три недели назад в Риме.