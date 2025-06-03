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Янник Синнер: «Чувствую, что прибавил на грунте по сравнению с прошлым годом»

Янник Синнер считает, что прибавил на грунте по сравнению с прошлым годом.

Он обыграл Андрея Рублева 6:1, 6:3, 6:4 и второй год подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

– Янник, чувствуете ли вы себя на грунте так же уверенно и мощно, как на харде?

– Хороший вопрос. Думаю, не стоит сравнивать один-два турнира с моими результатами на харде. Но, конечно, я чувствую, что прибавил по сравнению с прошлым годом. Мой уровень на грунте стал немного выше, и я на это нацеливался.

Результаты могут быть разными: где-то получается лучше, где-то не очень. Но я все равно доволен. В прошлом году я дошел до полуфинала, в этом – как минимум до четвертьфинала. Так что это снова отличный результат. Сегодня условия были комфортными: не так ветрено, как днем, когда было больше порывов. Это тоже немного влияет. Так что я очень рад быть в четвертьфинале, – сказал Синнер после матча с Андреем Рублевым.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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