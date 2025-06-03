Синнер – Тсонга: «Жо, мы все по тебе скучаем. Всегда мечтал с тобой сыграть»

Янник Синнер ответил, в чем сложность соперничества с Карлосом Алькарасом.

Вопрос на эту тему в эфире Amazon Prime Синнеру задал Жо-Вильфред Тсонга.

«Во-первых, Жо, мы все по тебе скучаем. Всегда мечтал с тобой сыграть. К сожалению, уже не получится, так что, пожалуйста, не давай слишком много советов другим игрокам (смеется) .

Мы с Карлосом перед каждым матчем прекрасно понимаем, что на кону. Для меня важным был прошлогодний матч, который я выиграл, пусть это и была выставочная игра [в Саудовской Аравии]. Но она мне помогла, потому что мы оба постоянно пытаемся понять уровень друг друга. Иногда кажется, что у него больше вариантов на корте. Он может сделать укороченный, сыграть глубоко, выйти к сетке, у него отличное чувство мяча, да и подача сейчас на уровне. Плюс он физически очень силен. У него есть качества, которые делают его особенным.

Даже когда я ему проигрываю, мне нравится с ним играть, потому что он дает мне массу подсказок, над чем нужно работать. Не буду говорить, почему он меня так часто обыгрывает – вдруг другие игроки подслушают, не хочу им помогать (смеется) . Но, думаю, все и так понимают: он быстрый, мощный, играет с невероятной интенсивностью. Он просто невероятный», – сказал Синнер.

Карлос Алькарас – хозяин Синнера и новый король грунта