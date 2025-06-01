Кудерметова и Мертенс сыграют в четвертьфинале парного «Ролан Гаррос»
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Шестые сеяные обыграли Лючию Бронцетти и Энн Ли – 6:2, 6:3.
Россиянка и бельгийка вышли в 1/4 на третьем турнире подряд.
Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс станут Сара Эррани и Жасмин Паолини или Беатрис Хаддад Майя и Лаура Зигемунд.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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