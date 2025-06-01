Кудерметова и Мертенс сыграют в четвертьфинале парного «Ролан Гаррос»

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Шестые сеяные обыграли Лючию Бронцетти и Энн Ли – 6:2, 6:3.

Россиянка и бельгийка вышли в 1/4 на третьем турнире подряд.

Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс станут Сара Эррани и Жасмин Паолини или Беатрис Хаддад Майя и Лаура Зигемунд.