Муньяр, проигравший в пяти сетах Фису, о французских болельщиках: «Поддержка не должна превращаться в цирк»

Хауме Муньяр недоволен поведением французских болельщиков.

Сегодня он проиграл Артуру Фису во втором круге «Ролан Гаррос» – 6:7(3), 6:7(4), 6:2, 6:0, 4:6. Матч проходил на Корте Сюзан Ленглен.

«Я не против того, чтобы болельщики поддерживали любимых игроков, кричали – я к этому готов. В Южной Америке зрители тоже очень активные. Но я считаю полным неуважением – а здесь это происходит часто – то, что они не прекращают петь и прерывают игру, матч просто не может нормально продолжаться.

Нужно помнить, что мы здесь, чтобы делать свою работу. Здорово, что они вовлечены в матч, но поддержка не должна превращаться в цирк».

Муньяра спросили, считает ли он болельщиков «Ролан Гаррос » самыми активными в туре.

«Однозначно. Они мешают как никто. Они поют гимн [до конца, даже если это задерживает начало игры], не дают подавать, постоянно вытворяют всякие глупости, чтобы помешать между подачами. Если я сделаю двойную, виноват я, а не они, но было бы здорово, если бы матч мог идти нормально. Представьте, что сейчас на пресс-конференции кто-то закричит, чтобы помешать мне ответить. Это было бы какое-то безумие.

US Open – это тоже шоу, но люди относятся к нему как зрители, а не как фанатики. В этом году я сыграл отличный матч против Фрица в Майами. Зрители поддерживали его от начала до конца, но это ни секунды мне не мешало. В Австралии примерно так же. А здесь, во Франции, болельщики слишком активно поддерживают местных игроков и иногда переходят все границы. Мне не нравится это говорить, но я считаю, что они могли бы вести себя поспокойнее, чтобы матч шел нормально», – сказал Муньяр на пресс-конференции.