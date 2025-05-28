Тони Надаль заявил, что Рафаэль может сыграть выставочные матчи с Федерером

Тони Надаль рассказал, что Рафаэль может сыграть с Роджером Федерером.

«Я знаю его достаточно хорошо, чтобы понимать, что его радует сама идея сыграть выставочные матчи с [Роджером] Федерером. Теннис занимал важнейшее место в его жизни, и это невозможно стереть в один момент.

У меня нет информации об этом, но я уверен, что он так и сделает. Скорее всего, в ближайшие месяцы или в 2026 году он снова начнет серьезно тренироваться, чтобы быть готовым к этим матчам».

Он также добавил, что в будущем к этим матчам может присоединится и Новак Джокович.

Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво