Тони Надаль заявил, что Рафаэль может сыграть выставочные матчи с Федерером
Тони Надаль рассказал, что Рафаэль может сыграть с Роджером Федерером.
«Я знаю его достаточно хорошо, чтобы понимать, что его радует сама идея сыграть выставочные матчи с [Роджером] Федерером. Теннис занимал важнейшее место в его жизни, и это невозможно стереть в один момент.
У меня нет информации об этом, но я уверен, что он так и сделает. Скорее всего, в ближайшие месяцы или в 2026 году он снова начнет серьезно тренироваться, чтобы быть готовым к этим матчам».
Он также добавил, что в будущем к этим матчам может присоединится и Новак Джокович.
Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Punto de Break
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