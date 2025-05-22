Ролан Гаррос. Квалификация. Селехметьева, Сэвилл вышли в 3-й круг, Андрееску, Эррани выбыли
Оксана Селехметьева обыграла Антонию Ружич в квалификации «Ролан Гаррос».
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Квалификация
Второй круг
Оксана Селехметьева (Россия) – Антония Ружич (Хорватия) – 6:3, 6:3
Бьянка Андрееску (Канада) – Нао Хибино (Япония) – 6:2, 6:7(5), 4:6
Дарья Сэвилл (Австралия) – Дафна Мпетши Перрикар (Франция) – 6:2, 6:1
Анна-Лена Фридзам (Германия) – Сара Эррани (Италия) – 1:6, 6:0, 7:6(10-7)
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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