Синнер сравнялся с Настасе по количеству недель в статусе первой ракетки мира
Янник Синнер проводит 40-ю неделю на первой строчке рейтинга.
23-летний итальянец сравнялся по количеству недель с Илие Настасе. Это 15-й результат в истории.
На 14-й строчке Энди Маррей, который был первым на протяжении 41 недели.
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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