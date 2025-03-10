Синнер сравнялся с Настасе по количеству недель в статусе первой ракетки мира

Янник Синнер проводит 40-ю неделю на первой строчке рейтинга.

23-летний итальянец сравнялся по количеству недель с Илие Настасе. Это 15-й результат в истории.

На 14-й строчке Энди Маррей, который был первым на протяжении 41 недели.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог